De aller fleste føler seg trygge på at helsedata ikke kommer på avveie

Folks holdninger er endret fra samme tid i fjor, da 66 prosent følte seg utrygge, og bare 22 prosent sa at de føler seg trygge.

Det kommer fram i en ny måling fra Kantar for Forskningsrådet.

I en pressemelding skriver Forskningsrådet at selv om mange fortsatt er urolige, er det vesentlig færre nå enn tidligere som bekymrer seg.

De mener dette kan ha sammenheng med økende fokus og bedre praktisering av datasikkerhet og personvern (GDPR).

– Jeg tror koronapandemien har gjort at mange ser verdien i helsedata og betydningen data, og at vi alle bidrar til at offentlige helsevesenet har best mulig innsikt og verktøy i sitt arbeid, sier Anne Kjersti Fahlvik, områdedirektør for næringsutvikling og nyskaping i Forskningsrådet.

I undersøkelsen kommer det også fram at 44 prosent vet at pasienten eier sine helsedata som er samlet inn av fastlege eller sykehus. En tredel tror det er offentlige helseaktører som eier helsedata.

