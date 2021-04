Tre tiltalte nektet straffskyld i drapssak knyttet til Sian-aktivist

NTB Innenriks

Rettssaken mot de tre på henholdsvis 55, 46 og 36 år, startet i Kristiansand tingrett mandag. Lid ble funnet død i sin leilighet i Suldalen i Kristiansand i fjor.

Alle tre er tiltalt for grovt ran, og to av dem for drap.

Etter at tiltalen var lest opp i Kristiansand tingrett mandag, svarte alle tre nei på spørsmålet om straffskyld, skriver Fædrelandsvennen.

55-åringens forsvarer begjærte saken utsatt fordi tiltalen først var klar torsdag i forrige uke, men dette ble avvist av retten, ifølge avisa.

