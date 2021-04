To personer dømt for grovt bedrageri og grov økonomisk utroskap i Nittedal

NTB Innenriks

De er i Eidsivating lagmannsrett dømt til henholdsvis 4,5 og 1,5 år i fengsel, opplyser Økokrim.

Den ene lederen er dømt for å ha solgt et stort antall trucker til flere leasingselskaper. Problemet var at han ikke hadde truckene. Den samlede kjøpesummen utgjorde rundt 21,8 millioner kroner. Han ble også dømt for grov utroskap for cirka 18 millioner kroner.

Den andre lederen er dømt for grovt uaktsomt bedrageri av cirka tolv millioner kroner. Han ble frikjent i tingretten.

– Dette er en form for økonomisk kriminalitet som bidrar til å skade tilliten et velfungerende omsetnings- og kredittliv er avhengig av, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen.

Nittedal ligger på Romerike i Viken fylke.

