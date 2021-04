Telemarking tiltalt for forsøk på medvirkning til terror

NTB Innenriks

– Det er tatt ut en tiltale mot en person for tre forsøk på medvirkning til terror, sier statsadvokat Geir Evanger til NRK.

Ifølge tiltalen var et av angrepene rettet mot en kirke i England, formentlig St. Pauls katedral i London. En brite ble pågrepet i oktober 2019 før handlingen ble begått. I tillegg skal et angrep i Danmark også ha vært planlagt uten at det ble gjennomført.

Tiltalen omhandler også ett tilfelle hvor 24-åringen skal ha forsøkt å medvirke til en terrorhandling som skulle begås av en ukjent person. Om terrorhandlingen ble begått, er uvisst.

Tiltalt for IS-deltakelse

Mannen er også tiltalt for å delta i terrororganisasjonen IS. Han skal ha vært administrator og et sentralt medlem i et stort antall ekstremistiske og IS-sympatiserende brukergrupper og kanaler.

– Vi anser han som en relativt sentral deltaker i mange av disse gruppene og at dette etter norsk rett da kvalifiserer til deltakelse i en terrororganisasjon, sier statsadvokaten.

24-åringen er også tiltalt for å ha utøvd vold mot en medfange i Skien fengsel. Han er for tiden varetektsfengslet i et annet fengsel.

Nekter straffskyld

Mannen erkjenner ikke straffskyld, opplyser hans forsvarer, advokat Brynjar Meling.

– Han har ikke hatt forsett med tanke på de handlingene han er tiltalt for, sier Meling.

Rettssaken finner sted i Oslo tingrett 18. mai til 15. juni.

