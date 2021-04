Smittesporing i flere kommuner etter arrangement i Gran

NTB Innenriks

Til NRK sier Gran-ordfører Randi Eek Thoresen (Ap) at de er i ferd med å finne ut hvor mange som var til stede på arrangementet, men at de vet at deltakerne var fra flere Viken-kommuner.

Ifølge kanalen drives det smittesporing i seks kommuner etter arrangementet. Foruten Gran kommune drives det sporing i Jevnaker, Oslo, Asker, Våler og Moss.

To personer som var på arrangementet er døde. Begge har fått påvist koronasmitte etter sin død. Det dreier seg om en mann i 60-årene, som sto bak arrangementet, og en kvinne i 70-årene, bosatt i Gran.

Thoresen sier de vet at det er 14 smittede i kommunen, tre med ukjent smittevei. Ordføreren sier hun ikke vet hvor mange koronatilfeller som kan spores tilbake til arrangementet.

I en pressemelding søndag skrev kommunen at de har fått bekreftet at flere nærkontakter til personer som var til stede under arrangementet 26. mars, er smittet med covid-19.

«Dette er noe vi har fått bekreftet fra flere andre kommuner på Østlandet», skrev kommunen.

(©NTB)