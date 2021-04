Slutt for Senkveld etter 20 år

NTB Innenriks

– Det har vært mange bærebjelker i TV 2s sendeskjema gjennom kanalens historie. Senkveld har vært et av de aller største, sier programredaktør Kathrine Haldorsen i TV 2 i en pressemelding.

Senkveld hadde premiere på i 2001 med Tommy Steine og HC Andersen som programledere. Mellom 2003 og 2018 ble programmet ledet av Harald Rønneberg og Thomas Numme, før Helene Olafsen og Stian Blipp tok over.

– Alle gode ting kommer til en slutt. Det gjelder også for Senkveld, som har gitt oss to tiår med gode opplevelser. Programmet har betydd svært mye for seerne og gjort en enorm jobb for TV 2. Nå går vi mot nye tider og må vende blikket framover. Vi skal fornye oss, og TV 2 må derfor prioritere annerledes, sier Haldorsen.

