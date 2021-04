Massetesting for elever og ansatte ved tre skoler i Steinkjer

NTB Innenriks

Skolene det er snakk om er Steinkjer ungdomsskole, Lø skole og Folla skole.

Kommuneoverlege Sunniva Rognerud sendte mandag ut en SMS til foreldre og foresatte ved de tre skolene, der det går fram at massetestingen er et ledd i et forsøk på å identifisere skjult smitte i Steinkjer.

– En av grunnene til at vi har stengt ned skolene er jo for å få en oversikt. Nå har vi denne tiden, disse dagene der skolene er stengt, til å forsøke å finne de ukjente smitteveiene, og den skjulte smitten, sier Rognerud til Trønder-Avisa.

Hun sier at det er påvist smitte ved alle de tre skolene hvor det nå iverksettes massetesting.

– Grunnen til at nettopp disse tre skolene er plukket ut for massetesting er at vi forventer å finne mer skjult smitte der, sier kommuneoverlegen.

Tallene for mandag har ikke kommet, men fra tirsdag til søndag ble det registrert 35 nye smittetilfeller i kommunen. Bare søndag ble det registrert 14 nye tilfeller, der åtte av dem var under 18 år, opplyser kommunen.

– Når vi nå stenger ned, handler det samtidig om at vi må finne all smitte. På alle disse skolene har vi hatt smitte, og det er derfor disse tiltakene nå blir iverksatt, sier ordfører Anne Berit Lein (Sp).

Mange av smittetilfellene de siste dagene er ungdommer, og mange knyttes til 8. trinn ved Steinkjer ungdomsskole. Mange skoler i kommunen er berørt av utbruddet. Mens 1.500 personer var i karantene fredag, hadde tallet økt til minst 2.000 søndag.

