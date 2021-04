Lørenskog innfører strengere smitteverntiltak på byggeplassene

NTB Innenriks

– Jeg mener dette kommer i grevens tid og tror dette vil være bra for å bevare kontrollen og arbeidet rundt smittesporing, sa Knut Jan Nielsen (Ap) på møtet, ifølge Romerikes Blad.

Arbeidsgiver skal sikre at det er minst to meters avstand til andre personer på byggeplassen. Ved levering av varer skal avstandskravene overholdes også til personell som leverer varene. Når det er fare for at avstandskravet ikke kan følges, skal det brukes munnbind eller støvmaske, heter det i de nye tiltakene.

I tillegg skal antallet personer som er til stede på byggeplassen begrenses til det antall personer som er helt nødvendig for driften.

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i forskriften kan straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder.

Tidlig i april ble to byggeplasser i Ullensaker stengt, og mange smittetilfeller i flere kommuner på Romerike ble knyttet til disse utbruddene. Også i Lørenskog har det vært flere smitteutbrudd på byggeplasser den siste tiden.

Lørenskog er en av de 20 kommunene som må fortsette med tiltaksnivå A til 25. april.

