Kommunen politianmelder låvetreffet i Gran

Etter et møte i kommunens kriseledelse mandag bekreftet kommunen at låvearrangementet 26. mars – foredraget «Biden, Trump og veien videre for USA» – blir politianmeldt, skriver lokalavisen Oppland Arbeiderblad.

– Vi mener det har vært riktig å anmelde. Politiet har en helt annen mulighet enn våre smittesporere til å sette i verk undersøkelser med litt kraftigere virkemidler, sier kommuneoverlege Are Løken til TV 2.

Han har tidligere omtalt situasjonen som «smittevernmyndighetenes mareritt» fordi arrangøren tilhørte «en motkultur som sprer smitte og som ikke samarbeider».

14 smittede

De to døde er en mann i 60-årene og en kvinne i 70-årene som var bosatt i Gran. Begge deltok på arrangementet i kulturlåven i Gran – mannen som arrangør og kvinnen som deltaker. Det ble mandag bekreftet i den foreløpige obduksjonsrapporten at mannens dødsfall etter all sannsynlighet skyldtes covid-19. Også kvinnen var smittet av koronaviruset.

Det er 14 smittede i kommunen, tre med ukjent smittevei. Det har ikke lyktes kommunen å bringe full klarhet i hvorvidt noen av dem kan knyttes til låvetreffet. Ett slikt uklart tilfelle er en smittet kvinne i 50-årene som jobber ved en kommunal institusjon.

Kommunens beste anslag er at det var sju-åtte deltakere på arrangementet, ifølge avisa Hadeland.

Vanskelig jobb

Til NRK sier Gran-ordfører Randi Eek Thoresen (Ap) at de er i ferd med å få oversikt over hvor mange som var til stede på arrangementet. Smittesporerne har en vanskelig jobb og leter nå etter mulige nærkontakter i Jevnaker, Oslo, Asker, Våler og Moss i tillegg til Gran.

I en pressemelding søndag skrev kommunen at de har fått bekreftet at flere nærkontakter til personer som var til stede under arrangementet, er smittet med covid-19.

«Dette er noe vi har fått bekreftet fra flere andre kommuner på Østlandet», skrev kommunen.

