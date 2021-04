Frode Berg krever svar om E-tjenestens rolle

NTB Innenriks

Den spionasjedømte nordmannen er i en lukket høring på Stortinget mandag, men har fortsatt ikke fått innsyn EOS-utvalgets rapport om saken sin.

– Jeg vil fortelle om min situasjon i dag og litt om hvordan familien har det. Det har vært en prøvelse i tre år, hvor jeg blant annet har sett fram til rapporten fra EOS-utvalget. Det har derfor vært en nedtur med all støyen rundt hemmeligholdet av rapporten som ble lagt fram sa Berg til VG på vei inn til høringen.

Den pensjonerte grenseinspektøren ble pågrepet av russisk sikkerhetspoliti i desember 2017 og dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han tilbrakte nesten to år i fengsel før han ble benådet i november 2019.

Berg har innrømmet at han jobbet for norsk etterretning, men hevder at han ikke innså rekkevidden av det han var med på og risikoen han tok gjennom sine kureroppdrag i Russland.

Det vakte oppsikt da Forsvarsdepartementet valgte å hemmeligstemple hele rapporten, trass i at EOS-utvalget selv ønsket mest mulig offentlighet om innholdet.

