FHI er positive til tilpassede løsninger for vaksinering

– Det er viktig at alle som anbefales vaksine, forstår hvor viktig det er å vaksinere seg, og at tilbudet er lett tilgjengelig for alle. Vi må kommunisere i ulike kanaler og på ulike språk, og tilby vaksinering både på flere steder og tidspunkt, sier direktør Camilla Stoltenberg i FHI i en pressemelding.

Det er etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet at FHI har sett på hvordan kommunene og bydelene kan skape et likeverdig vaksinasjonstilbud som når alle.

– Ingen skal måtte droppe vaksinering fordi de for eksempel har kognitiv svikt, nedsatt syn og hørsel, ikke behersker digitale løsninger, eller ikke har norsk som morsmål. Ei heller fordi vaksineringen skjer langt fra hjemmet, eller bare på dagtid når man er på en jobb det ikke er mulig å komme fra, understreker Stoltenberg.

FHI peker blant annet på at det er viktig å få fram at vaksinering er gratis, at kommuner og bydeler bruker informasjonsmateriell på ulike språk – både trykt og digitalt, at talspersoner fra ulike miljøer kan brukes til å formidle informasjon. og at relevante organisasjoner og naturlige samlingssteder kan benyttes for å spre informasjon.

FHI oppfordrer også til å benytte forskjellige innkallingsformer og kanaler ettersom ikke alle er trygge på digitale løsninger, og understreker at det er viktig at papirløse må gjøres trygge på at de ikke anmeldes for ulovlig opphold ved vaksinering.

