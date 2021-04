Ambulansekapreren i retten: Nekter straffskyld for drapsforsøk

NTB Innenriks

Han sa seg heller ikke skyldig i å ha truet to politimenn i forbindelse med at påtalemyndigheten mente at han også forsøkte å drepe disse ved å kjøre på dem med ambulansen på Torshov.

33-åringen sa seg skyldig i de øvrige tiltalepunktene, som blant annet omfatter grovt ran, oppbevaring av narkotika, grove trusler og å ha hatt med skytevåpen på offentlig sted.

Det er i tråd med det mannens forsvarer, advokat Øyvind Bergøy Pedersen, på forhånd hadde varslet.

I alt er det 24 punkter i tiltalen.

