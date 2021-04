Aktor om ambulansekapreren: – Han holdt det for mulig at folk ville bli drept

NTB Innenriks

– Påtalemyndigheten mener at han holdt det for mulig at de fornærmede ville bli drept gjennom kjøringen, og at han likevel valgte å gjøre det. Det er det som er kjernen i saken, sa statsadvokat Alvar Randa i sitt innledningsforedrag mandag.

En 33 år gammel mann står i Oslo tingrett tiltalt for å ha kapret en ambulanse på Rosenhoff i Oslo 22. oktober 2019, før han deretter kjørte rundt på Torshov.

Underveis kjørte ambulansen blant annet opp på et fortau i Åsengata og traff en barnevogn der det lå et tvillingpar. Babyenes mor måtte ifølge tiltalen dra vognen til siden og selv kaste seg unna for å ikke bli truffet. Det samme måtte et eldre ektepar og senere også to politimenn. Ingen av dem ble alvorlig skadd.

Påtalemyndigheten mener at mannen forsøkte å drepe de sju personene.

Nekter for drapsforsøk

På spørsmål fra dommer Martin Eiebakke om han erkjenner straffskyld for drapsforsøkene, svarte 33-åringen nei.

Han sa seg heller ikke skyldig i å ha truet to politimenn i forbindelse med tiltalen for drapsforsøk på disse.

33-åringen sa seg skyldig i de øvrige tiltalepunktene, som blant annet omfatter grovt ran, oppbevaring av narkotika, grove trusler og å ha hatt med skytevåpen på offentlig sted.

Det er i tråd med det mannens forsvarer, advokat Øyvind Bergøy Pedersen, på forhånd hadde varslet.

24 tiltalepunkter

Tiltalen omfatter også en hendelse 31. august i 2019 der han skal han ha kjørt i Oslo mens har var påvirket av narkotika. I bilen hadde mannen en ladd, avsagd hagle.

Det er i alt 24 punkter i tiltalen.

