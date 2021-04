24 positive koronatester i Brønnøy – stenger ned fra midnatt

NTB Innenriks

På et ekstraordinært møte mandag kveld vedtok kommunestyret å innføre tiltaksnivå 5A, det strengeste nivået i koronaforskriften.

I tillegg blir det hjemmeundervisning i alle skoler ut inneværende uke, mens barnehager og én-til-én-tilbud stenges til onsdag. Det er dessuten påbud om munnbind om man ikke kan holde to meters avstand.

– 23 har testet positivt med hurtigtest, 148 er i karantene. To av dem som har testet positivt, er elever ved en skole. Elevene har vært på skolen i dag også, sa kommuneoverlege Even Thorkildsen på et ekstraordinært kommunestyremøte mandag ettermiddag, ifølge Brønnøysunds Avis.

Ifølge kommunedirektør Frank Nilssen har utviklingen gått så raskt at innstillingen han kom med på ettermiddagens møte, ikke var streng nok. Derfor ble et nytt møte holdt mandag kveld.

Det var en tilreisende arbeider ved Brønnøysundregistrenes nybygg som tok en rutinemessig test da han skulle tilbake på arbeid søndag. Like etter kom beskjeden om at han hadde testet positivt.

Tidligere mandag ble det kjent at ti nærkontakter hadde testet positivt, men nå er altså det tallet oppe i 23.

All aktivitet ved Brønnøysundregistrenes nybygg ble stanset mandag ettermiddag.

