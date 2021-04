14 nye registrerte smittede i Drammen

NTB Innenriks

Det er kjent smittevei for 12 av dem som nå har fått påvist smitte. For de to andre er smitteveien ukjent, opplyser Drammen kommune.

– Vi har nå tre dager på rad med smittetall som tyder på at smittetrenden i Drammen kommune er fallende. Det er vi selvfølgelig veldig glade for, det er etter hvert lov til å håpe at årets påskefeiring ikke har ført til en ytterligere smitteøkning, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Ingen av kommunens barnehager, skoler eller helseinstitusjoner berøres av dagens smittetilfeller.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 328 nye smittetilfeller.

(©NTB)