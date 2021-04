YS: – Fornøyd med enighet om å sikre lavtlønte

NTB Innenriks

– Vi er fornøyd med at NHO kom oss i møte, selv om rammen endte på 2,7 prosent, sier Bornø.

Partene kom til enighet etter å ha sittet i mekling siden fredag klokken 10. Resultatet innebærer blant annet et generelt tillegg på 2,25 kroner og et lavlønnstillegg på 1 krone. Begge tillegg gis fra 1. april.

Oppgjøret tar hensyn til konkurranseutsatt industri og er et bidrag til å sikre at våre medlemmer fortsatt skal ha gode og trygge arbeidsplasser også i framtida, sier Bornø.

– Vi er også fornøyd med at det er oppnådd enighet om kravet om å sikre de lavtlønte et ekstra tillegg i årets oppgjør. YS Privat har flere medlemsgrupper i bransjer som ligger godt under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, sier han.

Resultatet omfatter om lag 15.000 medlemmer fra følgende YS-forbund: Yrkestrafikkforbundet, Parat, Negotia, SAFE og Delta.

(©NTB)