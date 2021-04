Norske «HAN» til filmfestivalen i Moskva

NTB Innenriks

– Dette er kjempestas og for filmens del et fantastisk utgangspunkt for dens internasjonale liv, sier Brusgaard.

Filmen følger to menn og én gutt gjennom et døgn, hvor de hver på sin kant opplever sosiale og emosjonelle fall og føler seg misforstått. Hvor mye press tåler de, spør filmen – som ifølge omtalen turnerer tragedie med komedie og tar for seg utenforskap, anerkjennelse og mannsrollen.

De tre hovedrollene gestaltes av Johannes Joner, Emil Johnsen og Frank Werner Laug.

Langfilmdebutant Brusgaard har også skrevet manus, i samarbeid med svenske Fijona Jonuzi. «HAN» ble i vinter vist på Tromsø filmfestival (TIFF), og den har norgespremiere 4. juni.