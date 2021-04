Mistenkt ransmann pågrepet i Kristiansand

NTB Innenriks

Operasjonsleder John Repstad i Agder politidistrikt forteller til NTB at de fikk melding om ranet fra fornærmede selv, en mann i starten av 20-årene.

– Han ringte oss klokken 1.07 og fortalte at han var blitt ranet på åpen gate og at han fulgte etter mistenkte på avstand. Vi hadde en patrulje i nærheten og fikk plassert oss slik at den mistenkte kunne pågripes etter fem-seks minutter, sier han.

Ransofferet ble ikke skadd og ble kun utsatt for verbale trusler. Han er avhørt, men det er ikke den mistenkte, så politiet vil ikke si noe om hva som ble stjålet.

– Mannen ble fraranet noen gjenstander. Vi nøyer oss med det foreløpig. Den mistenkte sitter i arresten og vil bli avhørt senere sier operasjonslederen.

