Meklingen i frontfaget fortsetter utover morgenen søndag

NTB Innenriks

Fristen gikk ut ved midnatt, og partene valgte da å fortsette meklingen på overtid. I 5-tiden får NTB opplyst at meklingen fortsatt pågår uten at partene har kommet til enighet på noen punkter.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland informerte i 23-tiden om at det da var betydelig avstand mellom partene.

– Ingenting er avklart per nå. Det er fortsatt tøffe forhandlinger og betydelig avstand. Vi er i gang med møter med alle partene, og det fortsetter, sa Ruland en time før fristen gikk ut.

Etter å ha informert pressen om at det fortsatt ikke var noen utvikling å melde om i meklingen, gikk Ruland tilbake til partene for å avklare ferden videre.

Sperret inne av koronaregler

Det kan bli forhandlinger langt ut i morgentimene, har NTB fått opplyst av kilder tett på forhandlingene.

På grunn av koronarestriksjonene sitter partene hver for seg på Hotel Opera i Oslo sentrum. De får ikke forlate sine soner, eller gå fritt rundt på hotellet.

Partene får heller ikke forlate hotellområdet for å gå i butikken, for eksempel.

De mange tiltakene gjør forhandlingene mer komplisert enn vanlig, innrømmer riksmekler Ruland.

Kan bli sittende til morgentimene

Partene var fortsatt ikke sikre på at de kan unngå streik da tidsfristen gikk ut ved midnatt, får NTB opplyst. Det har imidlertid ikke vært streik i mellomoppgjøret i Norge siden før krigen.

– Jeg er alltid optimist og har tro på at vi kan løse dette i år også, sier Ruland.

Det kan bli storstreik, med over 30.000 arbeidstakere som kan bli tatt ut i streik.

LO, YS og NHO har sittet sammen på Hotel Opera i Oslo siden fredag formiddag for å forsøke å komme til enighet om lønnsoppgjøret for frontfaget. I mellomtiden holder norsk arbeidsliv pusten.

Avstand

Koronapandemien gjør forhandlingene ekstra utfordrende i år. Partene sitter ikke fysisk samlet på grunn av smittevernhensyn, noe som gjør meklingen ekstra krevende, har Ruland uttalt.

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. NHO foreslår en lønnsøkning på 2,2 prosent for å sikre konkurransedyktighet.

Det vil reelt sett være en nedgang i kjøpekraften for norske arbeidere ettersom prisveksten er anslått til 2,8 prosent i år. Derfor krever LO en lønnsøkning på minst 2,8 prosent.

I tillegg krever LO et løft for lavtlønte. Dette blir trolig meklingens avgjørende punkt, ifølge FriFagbevegelse. NHO er imot at det skal gis i det hele tatt og krever at det skal omfatte færre enn tidligere år hvis det skal gis.

