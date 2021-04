Koronasmittet person sto i vaksinekø i Tønsberg

NTB Innenriks

Den andre skulle ha vært i innreisekarantene, men hadde også møtt opp i vaksinehallen denne dagen, opplyser Tønsberg kommune.

Det er god avstand i hallen, så kommunen tror ikke noen er smittet, men muligheten er der. Kommunen ber derfor folk som var til stede, om å ha ekstra lav terskel for å teste seg.

– En person som var i smittekarantene, og som senere testet positivt for covid-19, og en person som skulle vært i innreisekarantene, var i hallen på torsdag. Vi vaksinerer nå høyrisikopasienter sammen med aldersgruppe 65–74 år. Vi ser svært alvorlig på hendelsene, sier kommuneoverlege Per Kristian Opheim.

Den koronasmittede personen var til stede i tidsrommet mellom klokken 12.30 og 14.

– Vi er litt bekymret for at pasienter kan tenke at det er vaksinebivirkninger og ikke ta eventuelle symptomer på alvor, derfor kommer vi med en særskilt oppfordring, sier Opheim.

Personen som var i innreisekarantene, har ikke fått påvist koronasykdom. Vedkommende ble avvist for vaksinering, men ville ikke forlate hallen i 9-tiden torsdag.

(©NTB)