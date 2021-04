Ingen savnet etter to store skred i Sunnfjord

NTB Innenriks

– Det har gått to skred i området. Vi er i kontakt med flere personer som er og har vært i området og jobber med å kartlegge hva disse har sett og hvem de har vært sammen med, skriver Vest politidistrikt.

Politiet fikk meldinger om to skred i området. En melder ringte og varslet om at han hadde sett seks personer høyt oppe i fjellsiden i Stardalen, under toppen av det 1.400 meter høye Tortnegrøegga, da skredet ble utløst.

Skredet, som har skjedd i tidligere Jølster kommune, kan ha vært opptil 400 meter bredt og har en skredkant på om lag 43 meter, opplyser politiet.

Ringte fra toppen

I etterkant kom politiet i kontakt med fire personer som var i god behold. En annen person meldte inn fra toppen av fjellet om at alt var i orden. Det ble også gitt melding om at en annen skigåer trolig hadde funnet en annen vei ned fra fjellet.

– Dette er et område som er attraktivt for folk som er vant til å gå på ski, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til NTB.

Kort etterpå oppdaterer politiet med at de har vært i kontakt med flere personer som var i området da skredene gikk, og ingen skal være savnet.

På spreng

– Det pågår søk med helikopter og hunder. Profesjonelle og frivillige jobber på spreng, skriver Vest politidistrikt.

Politiet varslet først om skredet litt klokka 14. På Twitter ba politiet folk på veiene om å være oppmerksomme på utrykningskjøretøy.

– Vi sender alt av nødetater inn til området nå. Politi, brann og helse er på vei. Et helikopter er på vei inn i området og har varslet Norske redningshunder og skredgrupper som er operative i området, fortalte operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til NTB.