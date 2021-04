Høyres finansleder ut mot Støres plan om å bruke oljefondet til klimaformål

NTB Innenriks

Støre sa til Klassekampen lørdag at det er på tide å bruke oljefondet som et politisk redskap i større grad enn i dag. Han understreket likevel at Oljefondet «ikke skal bli partipolitikk».

Arbeiderpartiet mener avgjørelser om fondets samfunnsansvar må tas politisk, kommer det fram i forslaget til nytt partiprogram.

Det får Høyre til å reagere.

– Dersom oljefondet blir et politisk redskap innebærer det at forvaltningen vil bli mer kortsiktig og uforutsigbar. Det er å gamble med pengene til dem som kommer etter oss, sier Mudassar Kapur i en kommentar til NTB.

– Helhetlig politisk styring

Han leder Stortingets finanskomité og liker dårlig det han hører om Arbeiderpartiets planer for oljefondet, som formelt heter Statens pensjonsfond utland (SPU).

I programutkastet til Ap slås det fast at partiet vil «holde fast på målsettingen om høyest mulig avkastning innenfor moderat risiko». Samtidig vil Ap «sørge for en mer helhetlig politisk styring av den ansvarlige forvaltningen».

– Det viktigste nye i programmet er at vi er enda tydeligere på at SPU skal være det ledende fondet på klima- og naturrisiko, uttalte Støre i Klassekampen lørdag.

– Setter pensjonspengene i spill

Kapur mener Støre setter oljefondet i spill for å høste applaus fra MDG.

– Fra før er det grunn til å frykte konsekvensen for industrien her i landet og arbeidsplassene i eksportnæringene, ettersom Ap vil i regjering med SV og Sp, som til sammen er langt større enn Ap og vil ta Norge ut av EØS-avtalen, sier han.

– At Arbeiderpartiet nå i tillegg er villige til å sette pensjonspengene til Ola og Kari nordmann i spill for å høste applaus fra MDG er svært overraskende.

Støre luftet tanken om politisk styring av oljefondet allerede på Zerokonferansen i 2019. Det nye programmet skal vedtas på Aps digitale landsmøte, som holdes 15. til 17. april.

(©NTB)