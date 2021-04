Enighet i lønnsoppgjøret – storstreik avverget

NTB Innenriks

Rammen er på 2,7 prosent, altså 0,1 prosentpoeng under LOs krav.

NHO var i utgangspunktet villige til å gi 2,2 prosent, men til slutt havnet oppgjøret under ultimatumet til LO og YS om et oppgjør som sikret lønnsøkning lik den anslåtte prisveksten på 2,8 prosent.

Enigheten gir et generelt tillegg på 2,25 kroner i timen, tilsvarende 4.387 kroner i året, og det er også blitt enighet om et lavlønnstillegg på 1 krone i timen, tilsvarende 1.950 kroner i året.

Det var lenge fare for at over 30.000 arbeidere kunne bli tatt ut i streik, men streiken er nå avblåst. Streiken ville ha rammet bussnæringen hardt.

LO: Vil ikke streike for 30 øre

Meklingen startet fredag klokken 10, og den opprinnelige fristen for å bli enige var ved midnatt natt til søndag. Det var tre fornøyde, men slitne, ansikter som presenterte enigheten like etter klokken 15 søndag på Thon Hotel Opera i Oslo sentrum.

Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sa at det hadde vært en ekstra tøff mekling i år, og at forhandlingene løsnet først da han la fram en skisse søndag formiddag.

– Det var en betydelig avstand mellom partene, men jeg er glad for at partene kom til enighet, sa han.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier at det aldri hadde blitt enighet om det ikke hadde vært for meklerkorpset. Selv om enigheten gir en marginal svekkelse av kjøpekraften for arbeidere, er hun fornøyd.

– Vi er ikke de som tar tusenvis av mennesker ut i streik for 30 øre. Dette er en løsning som sikrer en god lønnsvekst for de lavest lønte, sier Følsvik.

Pandemien rammer ulikt

Årets oppgjør er et såkalt mellomoppgjør, der det kun forhandles om lønn. NHO ville sikre konkurransedyktighet med sitt forslag på 2,2 prosent. NHO-direktør Ole Erik Almlid vektla etter enigheten at koronapandemien har rammet skjevt.

– Det å forhandle kollektivt er krevende fordi det er et oppgjør for alle, men krisen vi står i, har rammet så ulikt. Nå står NHO-familien samlet i å inngå et kompromiss på vegne av hele laget, sa han.

Virkningsdatoen for tilleggene er fra 1. april. Dermed vil lønnsutgiftene til en gjennomsnittlig industriarbeider øke med 10.500 kroner i 2021, skriver FriFagbevegelse. Fra 2022 vil det være 14.000 kroner.

Oppgjøret omfatter rundt 180.000 LO-medlemmer i NHO-bedrifter, samt 15.000 medlemmer i YS-forbund.

Sperret inne av koronaregler

Også arbeidstakerorganisasjonen YS og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter uttrykker lettelse over at det ble enighet til slutt og er fornøyde med oppgjøret.

På grunn av koronarestriksjonene satt partene hver for seg på Hotel Opera i Oslo sentrum. De har ikke fått forlate sine soner eller gå fritt rundt på hotellet.

Partene har heller ikke fått forlate hotellområdet for å gå i butikken, for eksempel.

De mange tiltakene gjorde forhandlingene mer komplisert enn vanlig, sa Ruland lørdag.

(©NTB)