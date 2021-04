Strenge koronatiltak oppheves for sju kommuner på Haugalandet

NTB Innenriks

– Smittesituasjonen er stabilisert i regionen, og det er derfor ikke lenger behov for strenge regionale tiltak. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter anbefaler at de regionale tiltakene avsluttes. Regjeringen har fulgt anbefalingen og kommunenes eget ønske, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kommunene det gjelder, er Bokn, Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord. De regionale tiltakene som ble innført 16. mars, oppheves fra midnatt natt til mandag.

De sju kommunene har hatt tiltaksnivå A, definert som et «særlig høyt tiltaksnivå». Det betyr at det blant annet har vært påbud med hjemmekontor for dem som kan, stengte butikker og gult nivå på barnehager og skoler.

Kommunene ba selv regjeringen om å innføre det strenge tiltaksnivået. Ifølge Helsedirektoratet har kommunene uttrykt overfor statsforvalter at de ikke lenger ser behov for å forlenge dette tiltaksnivået.

– Helsedirektoratet og FHI er enige med kommunenes vurdering om at det ikke lenger er nødvendig med forlenging av tiltak i samsvar med covid-19 forskriften kapittel 5A, skriver Helsedirektoratet i sin anbefaling om at tiltaksnivået oppheves.