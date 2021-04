Norske forskere omtaler blodproppfunn som ekstremt alvorlig

NTB Innenriks

Forskere ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har påvist sammenheng mellom AstraZenecas koronavaksine og alvorlig blodpropp, lave nivåer av blodplater og blødninger.

Totalt har elleve medisinske fagfolk vært i sving i Norge. Overlege og professor Pål André Holme på Rikshospitalet har ledet arbeidet. Forskerne har valgt å kalle tilstanden «vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni».

– Dette er ekstremt alvorlig. Jeg kan knapt tenke meg noen mer alvorlig bivirkning enn det vi har sett her. Det er fatale bivirkninger for tre av fem som har fått disse bivirkningene, sier Holme på en pressekonferanse lørdag.

Fredag ettermiddag ble saken publisert i The New England Journal of Medicine. Samtidig ble også en tilsvarende tysk studie med samme funn publisert. Begge slår fast at det er sammenheng mellom AstraZenecas koronavaksine og faren for alvorlige bivirkninger.

I Norge har 133.870 personer fått AstraZeneca-vaksinen. Forskerne har undersøkt fem pasienter. Fire kvinner og en mann i alderen fra 32 til 54 år har opplevd ulike varianter av det samme sykdomsbildet. Tre har dødd. Alle var helsearbeidere.

