Lørenskog-lege sendte feil pasientliste – 24 fikk vaksine før deres tur

Alle de 24 var utenfor høyrisikogruppen. Kommunen ble fredag i påskeuken kontaktet av innbyggere som hadde fortalt at de hadde fått tilbud om vaksine til tross for at de ikke hadde underliggende sykdommer, skriver VG.

– Det viste seg at vi ved en feiltakelse hadde mottatt en usortert liste fra en av våre fastleger. Fastlegen hadde opprinnelig sendt riktig liste, men da hen skulle legge til ytterligere to personer, fulgte den usorterte listen med, sier direktør for Helse, omsorg og mestring i Lørenskog kommune, Gry Røste, til avisen.

Et mindretall av personene som ikke var prioritert for vaksinering, fikk tilbud om å vaksinere seg.

– Noen har benyttet seg av tilbudet, mens noen ringte inn og sa at de ikke skulle vært tilbudt time, sier Røste.

Feilen fører ifølge kommunen ikke til en nevneverdig forsinkelse for vaksineringen av innbyggerne.

