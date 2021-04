205 personer i Oslo har fått påvist koronasmitte siste døgn

NTB Innenriks

Tallene har falt jevnt og trutt denne uken. Torsdag ble 256 personer registrert smittet i hovedstaden, onsdag var tallet 292 og tirsdag 314.

Smittetallene er høyest i Stovner bydel med et smittetrykk på 957 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Det er registrert 26 nye smittede i bydelen siste døgn. Deretter følger Søndre Nordstrand med 894 og Alna med 873

Vestre Aker har de laveste smittetallene med et smittetrykk på 195. Fem personer bosatt i bydelen ble påvist smittet siste døgn.

Totalt er 30.696 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

(©NTB)