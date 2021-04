To menn tiltalt for drap på Sian-aktivist – forsvarer begjærer rettssaken utsatt

NTB Innenriks

Lid, som var aktiv i den islamfiendtlige organisasjonen Sian, ble funnet død i sin leilighet i Suldalen i Kristiansand 3. oktober. Han døde av kvelning, ifølge tiltalen fra Kristiansand tingrett, skriver NRK.

20. oktober opplyste politiet at de hadde pågrepet tre menn i 30-, 40- og 50-årene som alle da ble siktet for drap eller medvirkning til drap.

Den tredje og yngste av de tre pågrepne er nå siktet for å ha ranet Lid, ifølge NRK. Ifølge kanalen mener politiet at han satt i bilen mens de to andre utførte volden.

Begjærer saken utsatt

Rettssaken skal starte mandag, men den eldste av de to drapstiltalte begjærer saken utsatt, opplyser mannens forsvarer, advokat Torleiv Drangsland, til NRK.

– Vi mener bevisoppgaven nok er ufullstendig, og at påtalemyndigheten kommer til å føre bevis utover det som fremmes der, sier Drangsland til NTB.

– Den andre delen, som kanskje er enda viktigere, er det at vi ønsker å foreta egne undersøkelser. Og det får vi ikke anledning til når de dumper store mengder beviser på oss med så kort tid, legger han til.

Uklart motiv

Motivet er ukjent, men politiet har sagt at det ikke grunn til å tro at det er et politisk motivert drap.

Kilder har opplyst til NRK at Lid drev med kjøp og salg av narkotika, og at han ofte hadde mye kontanter hjemme. De tre som har stått siktet i saken, har vært innblandet i narkotikasaker tidligere.

I tiltalen heter det at Lid var forslått da han ble funnet død i leiligheten. De tiltalte skal angivelig ha tatt med seg amfetamin, en hagle, en bærbar PC og en mobiltelefon fra Lids leilighet.

Drangslands klient, som er den eldste av de to drapssiktede, erkjenner ikke straffskyld.

– Han erkjenner å ha vært med til Suldalen, men erkjenner ikke å ha vært med på de handlingene som er beskrevet i tiltalen, sier Drangsland.

Tidligere straffedømt

Ifølge NRK var Lid straffedømt flere ganger, og han skal ha blitt ilagt flere besøksforbud, blant annet mot utleiere av leiligheter han har leid.

Han skal også ha blitt dømt for hærverk og sjikane, skremmende og plagsom atferd, oppbevaring av våpen og ammunisjon, samt bruk og besittelse av mindre mengder narkotika.

