Saken om Ap-nachspiel i Bodø henlagt på nytt

NTB Innenriks

Saken dreier seg om Ap-nestleder Bjørnar Skjæran og sju andre som i forrige måned samlet seg til nachspiel på et hotellrom i Bodø etter årsmøtemiddagen i Nordland Arbeiderparti.

Påtalemyndigheten har kommet til at samlingen ikke kan anses som et arrangement og henlegger saken.

– Statsadvokaten i Nordland har vurdert saken på nytt og kommet til at ingen kan straffes for samlingen på hotellrommet lørdag 13. mars 2021, verken etter den nasjonale forskriften eller den lokale forskriften gjeldende for Bodø kommune, skriver Nordland statsadvokatembeter.