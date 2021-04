Regjeringen foreslår lagringsplikt for IP-adresser i ett år

NTB Innenriks

I en pressemelding heter det at den «digitale utviklingen har gitt kriminelle nye måter å utføre kriminalitet på og til å unndra seg straffeforfølgning, blant annet fordi politiet ikke har hatt god nok mulighet til å vite hvilke aktører som benytter hvilke IP-adresser».

I dag er internettilbyderne forpliktet til å slette IP-adresser når de ikke trengs til driftsformål (normalt rundt 21 dager). Det har vist seg å være for kort tid for politiet, heter det i pressemeldingen.

– I slike saker er det ikke fysiske spor, men digitale spor som er av størst betydning for politiet. Regjeringen foreslår at det skal innføres en plikt for tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester til å lagre IP-adresser, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun omtaler lagringsplikten som et «riktig og viktig» steg i politiets kamp mot nettovergrep og omtaler det som det største og viktigste grepet mot nettovergrep mot barn siden politireformen startet.

I forslaget heter det at opplysninger om IP-adressene kun skal kunne bli gitt til politi og påtalemyndighet når det er nødvendig i etterforskning av handlinger med strafferamme på minimum tre år, saker om seksuallovbrudd mot barn, eller saker hvor tilgang til IP-adressene er av særlig betydning for oppklaring av saken.

