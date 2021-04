Raymond Johansen vil ha vaksinepass

NTB Innenriks

Han sier det fortsatt er ubesvarte spørsmål rundt hva et vaksinepass helt konkret skal gi rett til, men mener likevel det er en god idé.

– Skal vaksinen gi deg noen individuelle rettigheter som muligheten til å trene eller benytte deg av kulturtilbud? Eller må vi vente til alle i risikosonen og en viss andel av befolkningen er vaksinert? Dette er vanskelige spørsmål, men jeg mener uansett at det å bli vaksinert må bety noe, sier Raymond Johansen (Ap), til Dagsavisen.

Denne uken kom beskjeden om at Folkehelseinstituttet er positive til et vaksinepass. Johansen sier at det etter hans syn ikke er lovlig å begrense friheten til folk som er godt beskyttet mot viruset.

– I dag kan vi sette inn veldig sterke tiltak mot smitte, fordi det er forholdsmessig gitt situasjonen vi står i. Men når veldig mange er vaksinerte og godt beskyttet blir ikke tiltakene lenger forholdsmessige.

– Jeg tror vaksinering først og fremst vil gi rettigheter i form av å kunne ha besøk av flere, å kunne dra på jobb i stedet for å ha hjemmekontor, og at anbefalingen om å ikke reise kollektivt vil falle bort for vaksinerte, sier byrådslederen.

(©NTB)