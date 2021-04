Jubel i Ap og Høyre over global minstesats for selskapsskatt

NTB Innenriks

– Forslaget kan motvirke skadelig skattekonkurranse mellom land ved å hindre et «kappløp mot bunnen». Samtidig kan det bidra til å motvirke at multinasjonale selskap utnytter ulikheter i lands skatteregler for å redusere sin samlede skattebelastning, skriver finansminister Jan Tore Sanner (H) i en epost til Dagens Næringsliv.

Mandag varslet USAs finansminister Janet Yellen at USA jobber for å få på plass en global minstesats for selskapsskatt. En global løsning kan bli en realitet allerede til sommeren.

Onsdag ga G20-landene sin fulle støtte til forslaget. Det amerikanske initiativet har også fått en varm mottakelse fra EU, Tyskland, Frankrike og IMF (Det internasjonale pengefondet).

Arbeiderpartiet er også glad for at USA nå er tilbake på banen for å bekjempe internasjonal skattekonkurranse.

– En internasjonal minstesats på selskapsskatten er interessant så lenge satsen blir høy nok. Er den for lav, løses ikke problemet, sier Aps finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen, som mener satsen ikke bør være under det gjennomsnittlige nivået i Europa, rundt 20-tallet.

(©NTB)