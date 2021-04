Helsedepartementet vurderte om Solberg kunne ha brutt koronaforskriften

NTB Innenriks

Ifølge NRK, som har fått innsyn i deler av dialogen mellom Statsministerens kontor (SMK) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om statsministerens besøk til Geilo, sendte departementet 19. mars et notat med en foreløpig vurdering av om middagen i leiligheten på Geilo var et arrangement i koronaforskriftens forstand.

Dette er samme dag som politiet startet etterforskning av Erna Solberg (H). Fredag ble det kjent at statsministeren er ilagt et forelegg av politiet på 20.000 kroner etter bursdagsfeiringen.

Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved SMK sier at det i dialogen mellom embetsverkene i HOD og SMK oppsto misforståelser, og at det ikke var et slikt notat Erna Solberg hadde bedt om.

Det framgår også av en epost som ekspedisjonssjef Therese Steen ved SMK sendte departementet noe senere samme dag.

– Statsministeren har vært tydelig på at hun ikke ønsket noen konkret rettslig vurdering av det som skjedde på Geilo, fordi hun mente at etterforskningen var et forhold kun mellom henne og politiet, sier Hjukse.

Ifølge Hjukse var hensikten å skaffe en generell oversikt over «rettskildebildet knyttet til hva som var et arrangement i henhold til covid-19 forskriften». Dette ble gjort for å sikre at svarene som SMK ga mediene, var riktige når det kom til smittevernregler og -anbefalinger.

