Fullvaksinert koronapasient døde på sykehus

To hjemmeboende pasienter er døde på Kommunal covid-19 behandlingsenhet (KCB). De ble overført til KCB fra sykehus etter å ha blitt syke med covid-19. De døde lørdag 27. mars og lørdag 3. april, skriver sykehjemsetaten i en pressemelding fredag ettermiddag.

I tillegg er to hjemmeboende pasienter som fikk oppdaget smitte mens de var på innlagt på helsehus, døde etter innleggelse på sykehus.

– Dødsfallene er allerede innrapportert fra sykehus og gjelder 17. mars og 4 april. En av pasientene som er døde, var fullvaksinert, skriver etaten.

I alt er 59 sykehjemsbeboere og sju pasienter på helsehus som hadde korona, døde, enten på sykehjem eller sykehus siden mars i fjor. På Kommunalt Covid-19 behandlingssenter (KBC) er totalt 20 pasienter døde med covid-19.

– Vi merker smittetrykket i Oslo og har nå 81 medarbeidere som er smittet med covid-19. Under halvparten av de ansatte har fått første vaksineringsdose og det er fortsatt en del beboere som av ulike grunner ikke er vaksinert, sier direktør Helge Jagmann i sykehjemsetaten.

66 ansatte i etaten var fredag i karantene.

– De siste ukene har det også vært noen enkelttilfeller hvor fullvaksinerte beboere har blitt smittet. Det er derfor viktig at smittevernreglene følges for å redusere risikoen for at smitten kommer inn på sykehjem og helsehus, sier han.

