NTB Innenriks

– Folkehelseinstituttet mener det er bra at dette tas på alvor og at EMA går i dybden for å undersøke hva dette dreier seg om. Vi tar dette med videre i vurderingene våre rundt bruk av vaksinen i Norge, sier FHIs smitteverndirektør Geir Bukholm.

Bakteppet er at EUs legemiddelbyrå EMA har startet en egen undersøkelse etter at det er meldt om fire alvorlige tilfeller av blodpropper i kombinasjon med lavt antall blodplater hos personer som har fått Janssen-vaksinen.

