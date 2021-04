FHI anbefaler vaksinekort, ikke vaksinepass

NTB Innenriks

En viktig grunn er at man da slipper å opprette et vaksinasjonsbevisregister i første omgang, skriver FHI i svaret på Helsedepartementets spørsmål om etablering av vaksinepass. Svaret ble levert til departementet 22. februar, men offentliggjort fredag.

Med en slik løsning vil man kunne vise fram vaksinestatus med en digital løsning, men verken identitet eller vaksinestatus er direkte verifiserbar. Kortet vil først og fremst kunne brukes overfor helsepersonell internasjonalt, ikke overfor grensepersonell.

FHI ber også om at man kartlegger mulighetene for å kreve at brukere viser fram slike vaksinekort, ettersom personvernreglene ikke automatisk åpner for dette.

Til slutt skriver FHI at det er svært usikkert hvor lenge det egentlig vil være behov for et slikt vaksinebevis.

– Det er i dag fortsatt for lite kunnskap om hvordan pandemien vil utvikle seg, den reelle effektiviteten av koronavaksiner og den overordnede effekten av de ulike lands koronavaksinasjonsprogrammer. I løpet av 2021 vil en også få mer klarhet i reelle behov og bruksområder for løsningen, nasjonalt og internasjonalt, skriver de.

I et annet svar til departementet, levert 28. januar, skriver Helsedirektoratet også at det er for tidlig å gi vaksinerte lettelser i tiltak som er ment å redusere smitte.

