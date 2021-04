Betydelig snøskredfare i flere områder på Vestlandet, Troms og Svalbard

NTB Innenriks

Det siste døgnet har det vært et «solid hopp» i snødybden i fjellet etter store byger på Vestlandet, skriver Meteorologene. Videre heter det at det bare vil komme mer de neste dagene. Det er utstedt gult farevarsel på snø for Nordfjord og Møre og Romsdal, samt sørlige deler av Trøndelag.

Oransje farevarsel gjelder fredag for regionene Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Voss, Hardanger, Heiane og Indre Sogn vest i landet, samt for Trollheimen, Jotunheimen, Lyngen, Nord-Troms og Indre Troms.

Farevarselet betyr blant annet at det generelt sett anbefales å unngå skredterreng.

På Svalbard er det rødt farevarsel for regionene Svalbard øst og Nordenskiöld Land. Der anbefales det ikke at man ferdes i skredterreng.

