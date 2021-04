40 nye smittetilfeller registrert i Bergen – to nye dødsfall

NTB Innenriks

29 av de smittede er nærkontakter til andre med bekreftet koronasmitte. Sju har usikker smittevei, tre har ukjent smittevei, og ett tilfelle er importsmitte, ifølge kommunen.

Den nye smitten er primært registrert hos folk mellom 13 og 30 år (20 tilfeller) og hos folk mellom 40 og 60 år (13 tilfeller). 1.602 testet seg ved teststasjonene i kommunen onsdag. Totalt har nå 5.471 personer blitt registrert smittet i kommunen.

Samtidig er det meldt inn to nye dødsfall blant pasienter med påvist covid-19. Kommunen opplyser at en pasient ved koronaklinikken døde onsdag, mens Helse Bergen melder om et annet dødsfall.

Ifølge Bergens Tidende skal den andre pasienten ha vært innlagt på Haukeland universitetssjukehus.

