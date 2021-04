NTB Innenriks

I alt testet 571 seg for covid-19 torsdag, opplyser kommunen.

Bærum sykehus slo før påske sammen to enheter for å stå best mulig rustet for flere innleggelser på grunn av covid-19. Onsdag hadde sykehuset hele 29 koronapasienter innlagt, det høyeste antallet til nå i pandemien, skrev Budstikka.

Fredag skriver samme avis at sykehuset nå ber om hjelp fra andre helseforetak etter økt pågang av koronapasienter.

