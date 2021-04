20 nye smittetilfeller i Drammen

NTB Innenriks

For de siste 18 er smitteveien kjent, opplyser Drammen kommune.

20 nye smittede er det nest laveste i kommunen siden den kraftige smitteøkningen for én måned siden. Tallene er også lavere enn det som ble rapportert gjennom påskedagene.

– Vi må fortsatt avvente litt før vi konkluderer om hvordan påsken har påvirket smitteutviklingen i Drammen kommune. Men det er veldig positivt at vi har en god del færre tilfeller enn de to foregående dagene, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

I løpet av de siste to ukene er det påvist 393 nye smittetilfeller i Drammen, 28 færre enn det som ble rapportert for foregående toukersperiode, i går, og nesten en halvering i løpet av to uker.

(©NTB)