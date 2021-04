For tidlig å svare på om utenlandske arbeidere får innreise

NTB Innenriks

Nylig stilte Aps landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen et skriftlig spørsmål til Bollestad. Han spurte om jordbærplukkere fra andre land nå kan få innreisetillatelse.

Bollestad erkjenner i svaret at innstrammingene regjeringen gjorde i januar får konsekvenser for grøntnæringen, melder Nationen.

– At en sektor er ført opp på listen over kritiske samfunnsfunksjoner, betyr ikke at alle ansatte i den aktuelle sektoren er unntatt fra innreiserestriksjonene. Det understrekes også at ufaglært arbeidskraft kan være enklere å erstatte med innenlands arbeidskraft, noe som vil kunne redusere behovet for unntak fra innreiserestriksjoner, heter det i svaret fra Bollestad.

I februar ble det kjent at grøntnæringen defineres som en samfunnskritisk funksjon. Det kan gi noen lettelser for å få tak i utenlandsk arbeidskraft, men statsråden presiserer at «unntaket for personell i kritiske samfunnsfunksjoner skal praktiseres strengt», og at det skal begrenses til et minimum.

