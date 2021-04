Endrer regionale tiltak for Grenlandskommuner

NTB Innenriks

Endringene skjer fra fredag og varer til torsdag 22. april, opplyser regjeringen.

– Det er fortsatt høy smitte i de fire grenlandskommunene, men de har god oversikt over situasjonen. Kommunene ønsker fortsatt regionale tiltak fra tiltaksnivå B, altså noe mindre strengt enn tiltakene de har hatt de siste tre ukene. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter støtter dette. Regjeringen har fulgt anbefalingen, sier helseminister Bent Høie (H).

For kommunene innebærer endring til tiltaksnivå B blant annet:

* Idretts- og fritidsaktiviteter blir tillatt også innendørs for barn og unge under 20 år, og forbudet mot organiserte aktiviteter utendørs for personer over 20 år gjelder ikke lenger.

* Butikker, kjøpesentre og varehus kan holde åpent. Innbyggerne anbefales å benytte lokale kjøpesentre og varehus.

* Serveringssteder kan holde åpent, men det er ikke tillatt med skjenking.

* Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og svømming for toppidrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.

