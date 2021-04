Virke: – Ønsker oss mer konkrete datoer

NTB Innenriks

Ivar Horneland Kristensen mener det fortsatt er stor usikkerhet for de hardest rammede bransjene. Han sier til NTB at onsdagens plan ikke ga den sikkerheten som er nødvendig for å planlegge å ta ansatte tilbake.

– Det er viktig at virksomhetene får mulighet til å holde åpent med treffsikre smitteverntiltak heller enn å holde stengt. Derfor må regjeringen snarest mulig forlenge lønnsstøtteordningen, opprette en refusjonsordning for arbeidsgiverperioden for nye permitterte og sette ned renter og ytterligere utsette innbetaling av skatter og avgifter, sier Kristensen.

