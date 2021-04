To 60-åringer stakk av fra karantenehotell i Stjørdal

NTB Innenriks

I løpet av en tur i Nord-Norge fikk én av de to reisende fra Østlandet påvist koronasmitte. Kommunen ba dem om å ikke reise hjemover, men å gå i smitteisolasjon og karantene, melder Bladet.

Paret valgte likevel å dra og tok kontakt med Stjørdal kommune da de ikke nådde helt hjem før de ble trøtte, skriver Adressa.

De fikk tilbud om rom på karantenehotellet Scandic Hell i palmehelgen. De overnattet, men forlot hotellet dagen etter, til tross for klar beskjed om at de måtte holde seg der til isolasjonstiden var over.

Stjørdal kommune leverte anmeldelsen tirsdag.

– Vi må markere at dette ikke er greit. Måten paret opptrådte på, åpner mulighetene for smitte, sier kommuneoverlegen.

