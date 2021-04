NTB Innenriks

– Hvilke rammer som vil gjelde for 17. mai, er det for tidlig å ta stilling til nå, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun presenterte gjenåpningsplanen for Stortinget onsdag.

Hun sier at regjeringen vil komme tilbake i siste halvdel av april med nærmere informasjon om råd og anbefalinger for feiring av nasjonaldagen.

– Når det gjelder rammer for festivaler, konserter og andre arrangementer gjennom sommeren, vil regjeringen komme tilbake til dette tidlig i mai, sier statsministeren.

