Solberg håper utenlandske turister kan komme til Norge i august

NTB Innenriks

Men august og september er de viktigste månedene for reiselivsnæringen når det gjelder besøk fra andre land, sier statsministeren.

– Jeg har håp om at vi da kommer til å se utenlandske turister tilbake igjen, sier Solberg, men presiserer at en rekke forbehold gjelder også for dette anslaget.

Europa får like mange vaksiner som Norge. Derfor er det ifølge statsministeren nærliggende å tro at man vil kunne åpne opp for utenlandsreisende på noenlunde samme tidspunkt.

Solberg nevner Tyskland, det største landet for utenlandske turister til Norge, som et land der turistene har mulighet til å ta augustferie for å fiske i Norge.

(©NTB)