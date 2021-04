Solberg: Norge skal åpnes trinnvis – tre uker mellom hvert trinn

NTB Innenriks

Det sa statsminister Erna Solberg (H) da hun redegjorde for sin strategi for gjenåpningen for Stortinget onsdag.

– Vi skal gjøre dette trinnvis og kontrollert. Når vi har åpnet opp ett trinn, vil vi som hovedregel vente i tre uker før vi går videre til neste trinn. Når vi ser at det er trygt, og smitten ikke øker igjen, vil vi gå videre til neste trinn i planen.

Regjeringens gjenåpningsplan består av fire trinn og inneholder en oversikt over hvilke tiltak som vil kunnes lettes på i hvert trinn.

Det første, forberedende, trinnet er å komme tilbake til det tiltaksnivået vi hadde før 25. mars. Da ble nye nasjonale tiltak innført for å håndtere den stigende smitten i ukene før påske.

Hun sier regjeringen neste uke vil vurdere om alle eller deler av nasjonale tiltakene som kom 25. mars, kan reverseres.

Solberg sier det er behov for å se resultater av hvert trinn, før man går til det neste. For å ha sikre nok data, må det gå om lag tre uker mellom hvert trinn.

Solberg sier situasjonen vil bli vurdert basert på tre punkter

* Smittesituasjon og sykdomsbyrde.

* Kapasitet i helsetjenesten.

* Vaksinasjon.

