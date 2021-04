Slepebåter framme ved nederlandsk lasteskip

NTB Innenriks

Slepebåtene BB Ocean og Normand Drott skal etter planen slepe skipet inn til land. Men først må det heises folk om bord fra helikopter for å feste slepetau til båten. Det skal etter planen skje ved 6-7-tiden onsdag morgen.

Ved 4-tiden onsdag morgen ligger skipet vel 40 nautiske mil vest for Ålesund, men bare rundt 30 nautiske mil fra land, det tilsvarer om lag 50 kilometer. Det blåser kuling i området i natt.

Om ikke bergingsmannskap får sleper om bord i det drivende skipet, kan det 5.460 tonn store fartøyet treffe land i løpet av ettermiddagen onsdag. Men Kystverket tror det blir berget før den tid.

Det nederlandske lasteskipet Eemslift Hendrika har rundt 350 tonn tungolje og 50 tonn diesel om bord.

Skipet drev tirsdag kveld sørover med en fart på 1,5 til 2 knop og med slagside på 45 til 50 grader. Etter at den ene av båtene på dekket falt av tirsdag, har fartøyet stabilisert seg noe og faren for at det skal kantre kan være redusert.

Eemslift Hendrika var lastet med servicebåter til bruk i oppdrettsnæringen. Det skulle til Trøndelag da lasten forskjøv seg, og fartøyet mistet etter hvert motorkraft.

Den nederlandske båten sendte ut nødsignal mandag formiddag etter at lasten forskjøv seg og skipet fikk slagside. Mandag kveld mistet skipet all motorkraft og har vært i drift siden.

