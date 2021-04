Over én million vaksinedoser satt i Norge

NTB Innenriks

– Vi vet med sikkerhet at milepælen på én million doser er nådd det siste døgnet. Hvem som fikk stikk nummer én million, er derimot usikkert, sier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding onsdag.

Totalt har 722.648 personer fått første vaksinedose, mens 287.412 har fått sin andre dose.

83 prosent av alle over 85 år i Norge har fått sin andre vaksinedose, opplyser FHI. Samtidig har over halvparten av ansatte i helse- og omsorgstjenesten mottatt sin første vaksinedose. Høyest andel vaksinerte er ambulansepersonell og leger.

– Vi ser at helsepersonell over hele landet også gjør en solid innsats for å få vaksinert det de kan, og vi er glade for at så mange takker ja til å bli vaksinert for å beskytte seg selv mot alvorlig sykdom, sier Stoltenberg.

Leveransene vil øke betraktelig

Norge får tildelt sine vaksinedoser gjennom en samarbeidsavtale med EU. Fire vaksiner er godkjent for bruk i Norge. Disse fire vaksinene er fra vaksineprodusentene Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

Som kjent er AstraZeneca-vaksinen satt på vent i Norge i forbindelse med undersøkelser av sjeldne tilfeller av alvorlige bivirkninger hos folk som har fått vaksinen.

Når det gjelder sistnevnte, Johnson & Johnson-vaksinen, har leveransene til Norge ennå ikke startet. Men de ventes i slutten av april.

De nærmeste ukene vil vaksineleveransene til Norge ta seg betraktelig opp, og det vil blant annet bli en dobling i antall vaksiner fra Pfizer/Biontech.

– Flere vaksinedoser, i tillegg til at vi har forlenget tidsrommet mellom når første og andre dose settes, gjør at flere kan bli beskyttet mot alvorlig sykdom, sier Stoltenberg.

Flest vaksinert i Viken og Oslo

Foreløpig har FHI registrert at 16.161 personer fikk første dose tirsdag denne uken. 2.518 personer fikk andre dose samme dag.

Flest har fått første dose i Viken (168.848) og Oslo (92.436). Færrest av første dose er satt i Troms og Finnmark (30.271) og Nordland (34.094). Flest personer har blitt gitt andre dose i fylkene Viken (65.469) og Vestland (34.138).

Den første koronavaksinen i Norge ble satt 27. desember og var produsert av Pfizer og Biontech. 15. januar ble første dose av Moderna-vaksinen satt, og 7. februar ble AstraZeneca-vaksinen tatt i bruk for helsepersonell.

Det kan være forsinkelser i registrering av vaksinasjon som fører til at tallene endrer seg over tid.

