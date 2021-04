LO: Vil ta tid før hverdagen er tilbake

NTB Innenriks

– Når gjenåpningen av Norge starter, er det viktig å få folk raskt tilbake i arbeid. Dagens krisetiltak har hatt et søkelys på stenging. Nå må tiltakene vris over på gjenåpning. Det er på tide å ta fram LOs modell om lønnstilskudd for å få permitterte raskt tilbake i jobb, sier Følsvik i en uttalelse etter at statsminister Erna Solberg (H) la fram regjeringens plan for gjenåpning onsdag.

Fremdeles er det over 200.000 permitterte og arbeidsledige. LO har under pandemien kjempet for å sikre inntekten til folk. Derfor er de nå opptatt av at krisetiltakene varer helt til folk er tilbake i jobb.

LO støtter også opposisjonens krav om at planen for gjenåpning blir behandlet i Stortinget. Dette mener Hessen Følsvik vil gi en bredere forankring av planen.

